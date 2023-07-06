Радимов: «Марио Фернандес в состоянии помочь «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов полагает, что 32-летний защитник Марио Фернандес способен помочь питерскому клубу. Последние слухи связывают опытного игрока именно с переходом в состав чемпиона России, а не с возвращением в ЦСКА, как это прогнозировалось ранее.

«Век футболиста таков – оказаться ты можешь в любой команде, никто никому ничего не должен. Он уже не раз доказывал свою состоятельность, это хороший футболист, который способен помочь «Зениту», - рассказал Радимов «Матч ТВ».

Ранее возможный приход Фернандеса в питерский клуб раскритиковал бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин.