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Радимов: «Марио Фернандес в состоянии помочь «Зениту»

06 Июля 2023 • 23:48 Комментировать
Зенит
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Фенербахче
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09.07 19:30

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов полагает, что 32-летний защитник Марио Фернандес способен помочь питерскому клубу. Последние слухи связывают опытного игрока именно с переходом в состав чемпиона России, а не с возвращением в ЦСКА, как это прогнозировалось ранее.

«Век футболиста таков – оказаться ты можешь в любой команде, никто никому ничего не должен. Он уже не раз доказывал свою состоятельность, это хороший футболист, который способен помочь «Зениту», - рассказал Радимов «Матч ТВ».

Ранее возможный приход Фернандеса в питерский клуб раскритиковал бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов Марио Фернандес
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