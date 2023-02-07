Агент допустил возможное возвращение Соу в «Ростов»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, в настоящий момент выступающего за турецкий «Анкарагюджю» на правах аренды, высказался в планах футболиста.

Агент допустил, что летом 28-летний гамбиец вернётся в Россию. Напомним, что «Ростову» Соу принадлежит с лета 2021 года, ранее он выступал за такие команды, как софийский ЦСКА и итальянский «Кьево».

«Мы не говорили ни с какими клубами о летнем переходе Али. Все желающие приобрести Соу должны обращаться напрямую в «Ростов». Мы ждём и наблюдаем за развитием событий», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соу провёл за «Анкарагюджю» 20 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 миллиона евро.