Джим Сольбакен, агент нападающего «Салернитаны» Эрика Ботхейма, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию о том, что ФИФА может возложить трансферный бан на «Краснодар».

«Да, эта информация верна. Вчера я получил письмо от ФИФА с полной выкладкой по этому делу», – заявил Сольбакен.

Напомним, в данный момент «Краснодар» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Эрик Ботхейм недавно разорвал контракт с «быками» и перебрался в «Салернитану». У «Краснодара» есть 45 дней, чтобы заплатить норвежцу 500 тысяч евро + проценты.