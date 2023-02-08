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Агент Ботхейма: «Да, на «Краснодар» действительно могут наложить трансферный бан» эксклюзив

08 Февраля 2023 • 15:32 Комментировать (1)
Ростов
...
Краснодар
11.02 19:00

Джим Сольбакен, агент нападающего «Салернитаны» Эрика Ботхейма, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию о том, что ФИФА может возложить трансферный бан на «Краснодар».

«Да, эта информация верна.  Вчера я получил письмо от ФИФА с полной выкладкой по этому делу», – заявил Сольбакен.

Напомним, в данный момент «Краснодар» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Эрик Ботхейм недавно разорвал контракт с «быками» и перебрался в «Салернитану». У «Краснодара» есть 45 дней, чтобы заплатить норвежцу 500 тысяч евро + проценты.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Салернитана Эрик Ботхейм
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Комментарии (1)
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Южный201
08 Февраля 2023 в 15:42
Ну что,кто еще топит за ФИФу с УЕФой?
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