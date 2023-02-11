Баньяц назвал лучшего футболиста Премьер-лиги

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц назвал свой вариант лучшего футболиста Премьер-лиги на данный момент.

«Промес — лучший игрок РПЛ. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Сперцян и, думаю, Малком», — заявил сербский хавбек в интервью изданию «РБ Спорт». Также Баньяц ответил на вопрос о силе «Краснодара» на фоне клубов его родного чемпионата, отметив, что «быки» смогли бы конкурировать с «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

Напомним, что в текущем розыгрыше Премьер-лиги Куинси Промес забил 14 голов при шести ассистах в 16 матчах.