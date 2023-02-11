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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» уничтожил «Ростов» Карпина в последнем матче Зимнего Кубка РПЛ

11 Февраля 2023 • 21:52 Комментировать
Ростов
0:4
Краснодар
окончен

«Ростов» и «Краснодар» сыграли на товарищеском турнире в Абу-Даби.

Протокол игры  
Ростов0:4Краснодар
  8'Кевин Гарсия (0:1)
  42'  Дэвид Мозес (0:2)
  59' Джон Кордоба (0:3)
  77' Дэвид Мозес (0:4)
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийМелёхин ВикторОсипенко МаксимСильянов АлександрБайрамян ХоренГлебов ДанилСелява АлександрЩетинин КириллУткин ДаниилКомличенко Николай
Запасные: Прохин ДанилаГоленков ЕгорБочаров ПавелПолоз ДмитрийЛангович АндрейТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванШанталий ДаниилМаксецов АртурТерентьев ДенисМиронов Андрей СергеевичМельников СтепанСухомлинов Данила
Волков Сергей АлександровичСафонов МатвейАлонсо ХуниорКайо ПанталеаоПетров СергейКадиСперцян ЭдуардКордоба ДжонИонов АлексейКевин ГарсияРамирес Кристиан
Запасные: Батчи ЖоауБаньяц МихайлоОлусегун ОлакунлеАгкацев СтаниславСорокин ЕгорАхметов ИльзатКривцов НикитаКокшаров АлександрЛитвинов Вячеслав
11 февраля.

 

Закрывали Винлайн Зимний Кубок РПЛ «Ростов» и «Краснодар». Уже третье южное дерби на турнире в Абу-Даби. В первом как раз «быки» минимально переиграли «Сочи», а во втором ростовчане Валерия Карпина знатно получили от футболистов Курбана Бердыева – 0:3. Каких-то турнирных задач (если на таковые были на товарищеском турнире) команды не решали, выиграть Зимний кубок уже шансов не было (победил «Спартак»), поэтому тренеры спокойно проверяли игровые сочетания.

Однако Ивич и Карпин выпустили составы очень близкие к основным. Как раз усилия одного из топов (Эдуарда Сперцяна – главного таланта «Краснодара») и привели к быстрому голу. Навесил он от угла поля, помощь дальше оказал колумбиец Джон Кордоба, пробивший по воротам. Песьяков ногой отразил мяч в нижнем углу, но с добиванием Кевина Ленини он уже никак справится не мог – 0:1.

В ответ включились основные силы «Ростова». Уткин и Щетинин снабжали штрафную площадь соперника регулярными прострелами и навесами, Николай Комличенко боролся за каждый мяч, а Хорен Байрамян работал на подборе. Много неприятных моментов пережил Матвей Сафонов, но до конкретного удара «Ростов» так и не добрался, постоянно мешкали в завершающей стадии.

А вот краснодарские контратаки были очень опасны. Сперцян вновь разогнал наступление, завершив проход по флангу отличным прострелом. Вот только не хватило сантиметров Кордобе, прилетевшему на дальнюю штангу. Затем Эдуард вывел Мозеса на свидание с Песьяковым, вновь сыграв решающую роль в обострении. Дэвид выскочил на ударную позицию, сближаться не стал и пробил чуть выше перекладины.

Под конец тайма «Краснодар» и лично Мозес всё-таки добились своего. На левом углу штрафной площади Дэвид принял мяч, не встретил сопротивления, сместился чуть к центру и грамотно пробил под дальнюю штангу – 0:2. На исходе часа игрового времени счёт стал разгромным. Ионов пяткой сыграл на дугу штрафной площади, там получил мяч Кордоба, чуть продвинулся вперёд и неотразимо пробил – 0:3.

Инертный «Ростов» Карпина никак не отреагировал, а вот «Краснодар» в концовке завершил уничтожение соперника. Ошибка у своей штрафной площади, «стеночка» Ахметова и Кривцова, прострел и Кордоба вколачивает мяч под перекладину – 0:4. Оглушительным (и справедливым) разгромом завершил «Краснодар» Винлайн Зимний Кубок РПЛ. А вот «Ростов» на этом турнире представлял жалкое зрелище.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар
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