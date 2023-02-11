Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баньяц назвал самых крутых сербов в истории РПЛ

11 Февраля 2023 • 15:05 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.85 X 3.50 2 2.40
Через 4 ч. 17 мин.

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о том, кто является лучшим сербским игроком в истории РПЛ.

«Конечно, Иванович и Тошич. Сейчас хорошо играют Зделар, Богосавац и ещё несколько парней. Уже можно хорошую команду собрать», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

Напомним, защитник Бранислав Иванович выступал за «Зенит», а вингер Зоран Тошич провёл семь сезонов в ЦСКА. Хавбек Саша Зделар сейчас так же представляет «армейскую» команду, Мирослав Богосавац, в свою очередь, защищает цвета грозненского «Ахмата».

Сам Баньяц выступает за «Краснодар» с начала нынешнего сезона. В общей сложности в составе «быков» 23-летний футболист успел провести 20 матчей, забить два гола и отдать пять результативных передач.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Бранислав Иванович Зоран Тошич Мирослав Богосавац Михайло Баньяц Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Февраля
15:32 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на решение Мамаева завершить карьеру
15:23 · Россия. Премьер-лига
Сенников прокомментировал слова Абидаля об интересе «Барселоны» к Миранчуку
15:20 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что Мамаев не реализовал свой потенциал
15:09 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Мамаев не реализовал свой талант»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Баньяц назвал самых крутых сербов в истории РПЛ
14:55 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв оценил карьеру Мамаева
14:48 · Россия. Премьер-лига
Пареха рассказал, почему решил перейти в «Спартак» в 2010 году
14:45 · Россия. Премьер-лига
Адебайор оценил шансы Павлюченко вернуться в футбол
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пареха рассказал, как относится к Карпину
14:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов рассказал, от чего будет зависеть результативность Дзюбы в «Локомотиве»
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе Мелентиевича официально
13:53 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином официально
13:41 · Россия. Премьер-лига
Сычевой: «Я не ставлю себе цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Домингес назвал лучшего тренера России
13:33 · Россия. Премьер-лига
Мендеш: «Тавареш может помочь «Спартаку» достичь поставленных целей»
Все новости
Рекомендуем