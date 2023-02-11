Баньяц назвал самых крутых сербов в истории РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о том, кто является лучшим сербским игроком в истории РПЛ.

«Конечно, Иванович и Тошич. Сейчас хорошо играют Зделар, Богосавац и ещё несколько парней. Уже можно хорошую команду собрать», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

Напомним, защитник Бранислав Иванович выступал за «Зенит», а вингер Зоран Тошич провёл семь сезонов в ЦСКА. Хавбек Саша Зделар сейчас так же представляет «армейскую» команду, Мирослав Богосавац, в свою очередь, защищает цвета грозненского «Ахмата».

Сам Баньяц выступает за «Краснодар» с начала нынешнего сезона. В общей сложности в составе «быков» 23-летний футболист успел провести 20 матчей, забить два гола и отдать пять результативных передач.