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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Ленини счастлив в «Краснодаре», он останется»

10 Февраля 2023 • 14:21 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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11.02 20:00

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 26-летний футболист не намерен покидать Россию, несмотря на массовый отъезд легионеров из клубов РПЛ.

«Кевин останется в «Краснодаре», он счастлив в этом клубе», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Напомним, Ленини перешёл в «Краснодар» осенью прошлого года из португальского «Шавиша». В составе «быков» хавбек успел провести 11 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.

Действующий контракт Ленини с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1 миллион евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кевин Ленини
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