Ивич — о победе над «Ростовом»: «Это была наша лучшая игра»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался после победы над «Ростовом» (4:0) в заключительном туре зимнего Кубка РПЛ.

«Это была наша лучшая игра, мы забили четыре гола. Мне понравилось, как «Краснодар» играл с самого начала. Естественно, есть хорошие моменты и те, которые нужно улучшить. У нас около 10 дней до кубкового матча, будем работать ежедневно», — заявил Ивич на YouTube-канале «быков».

Наставник отметил, что доволен всем турниром, после трех матчей с сильными соперниками можно сделать какие-то выводы. Ивич добавил, что «Краснодар» может быть доволен своей игрой.

Кубанский клуб выиграл две игры из трех на зимнем Кубке РПЛ. «Быки» одержали победу над «Сочи» (1:0) и «Ростовом» (4:0), но проиграли «Спартаку» (0:4).