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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку»

09 Февраля 2023 • 22:46 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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11.02 20:00

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове».

«Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба — работать с тем, что есть», — приводит слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Ростов» имеет хороший шанс остаться в тройке лидеров по итогам сезона, несмотря на конкуренцию со стороны «Динамо» и ЦСКА. Также Канчельскис предположил, что Карпин может быть мечтает о возвращении в «Спартак».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на семь баллов от лидирующего «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Андрей Канчельскис
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