Канчельскис: «Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку»

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис высказался о работе Валерия Карпина в «Ростове».

«Работу Карпина в «Ростове» оцениваю на пятерку. Ему удалось сделать конкурентную команду из тех игроков, которых ему дали. В этом заключается мастерство тренера и его штаба — работать с тем, что есть», — приводит слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Ростов» имеет хороший шанс остаться в тройке лидеров по итогам сезона, несмотря на конкуренцию со стороны «Динамо» и ЦСКА. Также Канчельскис предположил, что Карпин может быть мечтает о возвращении в «Спартак».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на семь баллов от лидирующего «Зенита».