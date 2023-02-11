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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян: «Через неделю Кубок, очень важно было победить и показать хорошую игру»

11 Февраля 2023 • 22:13 Комментировать
Ростов
0:4
Краснодар
окончен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (4:0).

- Какое отношение к такому результату? Последнему на этом турнире. Насколько это вдохновляет?

- Конечно, это очень важно, у нас уже через неделю Кубок. Очень важно было победить и показать хорошую игру.

- Что скажешь по эволюции футбола команды, почему такой разброс? То чувствительное поражение от «Спартака», здесь крупная победа, хотя совсем немного времени прошло.

- Это футбол, за это его и любим, что он непредсказуем, такое бывает, что одна игра хорошо, другая - плохо. Где-то нагрузки, где-то недопонимание. Мы провели работу над ошибками и исправились.

- То есть, нагрузок стало чуть меньше к этому матчу в конце сбора?

- Да, чуть меньше стало.

- Что скажешь по своему футболу? Потому что были кое-какие повреждения, сейчас тоже немного прихрамываешь. Насколько процентов готов сейчас?

- Чуть еще чувствовал боль, но уже совсем маленькую. Уже готов, физически себя хорошо чувствую. Думаю, что буду готов уже на максимум в сезоне.

- Новый тренер, хотя концепция игры та же самая. Или нет? Как работается с Ивичем, может быть, какие-то слова, произнесенные тебе как лидеру команды?

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- Мы все разговаривали с тренером, мы все его понимаем и стараемся делать то, что мы тренируем. Очень интересный тренировочный   процесс.   Самое главное, что мы понимаем тренера и стараемся делать все на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян
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