Назван лидер РПЛ по проценту реализации ударов - в голы

Портал Transfermarkt назвал лидера РПЛ по проценту реализации относительно ударов – к голам. Им стал футбольный клуб «Ростов». Так, за первую половину сезона в лиге жёлто-синие нанесли 266 ударов, которые привели к 32 голам, процент реализации самый высокий в лиге – 12%.

На втором месте расположился грозненский «Ахмат» - 253 удара и 27 голов, реализация – 10,7%. На третьем – «Зенит», 442 удара и 47 голов – 10,6%. Замыкают пятёрку московский «Спартак» (380 ударов и 40 голов, 10,5%) и «Краснодар» - 305 ударов и 31 гол, 10,2%.

«Ростов» в РПЛ идёт на третеьм месте, набрав после 17 туров 35 очков.