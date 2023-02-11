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Баньяц считает, что Сперцян и Сафонов способны заиграть в Европе

11 Февраля 2023 • 16:43 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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Через 2 ч. 47 мин.

Игрок «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о перспективах полузащитника южан Эдуарда Сперцяна и вратаря Матвея Сафонова в Европе.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему Сперцяну проявляют нидерландский ПСВ, а также некоторые итальянские клубы. Баньяц считает, что у полузащитника, как и у 23-летнего голкипера Сафонова, всё в Европе может сложиться удачно.

«Эдо очень здорово играет, у него всё получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества.

Сафонов? Он просто топ! Очень серьёзный игрок. Иногда ему невозможно забить», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На счету Сафонова 19 встреч в составе «быков», в которых он пропустил 31 гол и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Срок действия его контракта с «Краснодаром» истекает летом текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Михайло Баньяц
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