Глебов тремя словами описал Карпина

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о главном тренере южан Валерии Карпине.

По словам 23-летнего футболиста, Карпин не только хороший мотиватор, но и отличный тактик, который подробно объясняет, кому как действовать на поле.

«Часто во время тренировок останавливает и чуть ли не за руку водит: где встать, где расположиться.

Если описать его тремя словами, скажу — целеустремленный, победитель по жизни, ментально сильный», — цитирует Глебова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 10 марта 2022 года. После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ южане занимают третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков.