Байрамян – о сборах «Ростова»: «Если честно, хорошо, что здесь не прёт»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал нынешние результаты «жёлто-синей» команды, демонстрируемые на зимних сборах.

Спортсмен считает, что уровень готовности команды до сих пор не достиг своих оптимальных значений, однако и при нём у южного коллектива было несколько возможностей отличиться в проигранном «Краснодару» товарищеском поединке (0:4).

Футболист заявил, что и игроки, и тренерский штаб «жёлто-синего» коллектива будут продолжать проводить усердную работу для того, чтобы в официальных матчах выступать намного успешнее.

«Если честно, хорошо, что здесь не прёт. Соперники к нам хорошо готовятся, теперь «Ростову» нужно чуть-чуть иначе действовать. Думаю, Валерий Георгиевич Карпин разберётся», - цитирует Байрамяна «РБ Спорт».