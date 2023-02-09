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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Никиты Медведева рассказал о восстановлении вратаря после травмы

09 Февраля 2023 • 16:34 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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11.02 19:00

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, поделился информацией о восстановлении игрока после травмы.

«Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко, пока сказать не могу. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Представитель футболиста отметил, что не общался с Медведевым о сроках возвращения, сейчас главное, чтобы с ним все было в порядке.

В текущем сезоне 28-летний голкипер принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не пропустил ни одного мяча.

После 17 туров «Ростов» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев Андрей Талаев
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