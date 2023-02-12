Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова»

«Ростов» неожиданно потерпел крупное поражение в матче зимнего Кубка России, команда Валерия Карпина пропустила четыре гола от другой южной команды - «Краснодара». Тем не менее, наставник команды считает, что счет не отражает характера матча - по словам Валерия Карпина, у его подопечных также были моменты для взятия ворот, однако им не удалось превратить из в реальные голы.

- Моменты были у нас. Были конкретные индивидуальные ошибки игроков, к команде претензий вообще нет. Отсутствие голов? Ничем не могу объяснить, бывает, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».