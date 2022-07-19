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«Оренбург» в ближайшее время подпишет Веру из «Лануса»

19 Июля 2022 • 12:13 Комментировать
Оренбург
...
Урал
23.07 17:30

Полузащитник аргентинского клуба «Ланус» Лукас Вера близок к переходу в «Оренбург», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы близки к его подписанию. В данный момент он проходит медосмотр. В случае успешного прохождения медосмотра мы подпишем контракт», — заявил президент клуба Василий Еремякин.

Всего в составе «Лануса» 25-летний полузащитник провёл 49 матчей, забив четыре гола, а также отдав 10 результативных передач. Кроме того, он защищал цвета клуба клуба «Атлетико Уракан», не отметившись результативными действиями в 28 проведённых встречах.

Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 2 миллиона евро.

Свой следующий матч «Оренбург» проведёт 23 июля против «Урала». Начало — в 17:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланус Оренбург Трансферы футбола - лето 2022 Лукас Вера
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ОРЕНБУРГ УРАЛ
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