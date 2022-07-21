Аргентинское приобретение «Оренбурга» прибыло в расположение клуба

Аргентинский полузащитник Лукас Вера, о близости которого к соглашению с «Оренбургом» мы уже сообщали, прибыл в расположение команды. Об этом общественность проинформировала пресс-служба «Оренбурга». Речь идет об арендном соглашении, так как права на игрока принадлежат аргентинскому клубу «Ланус»

- Аргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение ФК «Оренбург», приступил к тренировкам и получил игровую футболку из рук Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, - сообщила пресс-служба.

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги «Оренбург» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов». Во втором туре клуб примет дома «Урал», игра состоится 23 июля.