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Аргентинское приобретение «Оренбурга» прибыло в расположение клуба

21 Июля 2022 • 00:34 Комментировать
Оренбург
...
Урал
23.07 17:30

Аргентинский полузащитник Лукас Вера, о близости которого к соглашению с «Оренбургом» мы уже сообщали, прибыл в расположение команды. Об этом общественность проинформировала пресс-служба «Оренбурга». Речь идет об арендном соглашении, так как права на игрока принадлежат аргентинскому клубу «Ланус»

- Аргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение ФК «Оренбург», приступил к тренировкам и получил игровую футболку из рук Губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, - сообщила пресс-служба.

В первом туре начавшегося чемпионата российской Премьер-лиги «Оренбург» потерпел домашнее поражение от «Крыльев Советов». Во втором туре клуб примет дома «Урал», игра состоится 23 июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Лукас Вера
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ОРЕНБУРГ УРАЛ
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