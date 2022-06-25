Агент: «Мишкич остаётся в «Урале»

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниеля Мишкича, сообщил, что его клиент не намерен покидать Россию текущим летом.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

«Пока, на данный момент, Даниэль остаётся в «Урале», — приводит слова Филиповича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне провёл в составе екатеринбургского клуба 21 матч, отметившись в них тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Хорват защищает цвета «Урала» с лета 2020 года, ранее он выступал за «Оренбург».