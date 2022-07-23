Шалимов посетовал на жару и искусственное поле стадиона «Оренбурга»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в видеоинтервью для канала «Матч Премьер».

- Вы провели много времени в автобусах и самолете. Может это как-то сказываться?

- Да нет, мы прибыли вчера, мы так обычно приезжаем. Ребята отдохнули, восстановились. Я думаю, что это не проблема.

- Стартовый состав «Урала» отличается от того состава, который играл в прошлом туре.

- У нас травмы. Подберёзкин и Шатов травмированы.

- Как вам кажется, каким будет матч?

- Тяжелой будет игра, потому что искусственное поле. Не так много команд в Премьер-лиге, которые с искусственным полем. Мы также будем исходить от соперника, также жара. Может быть, они больше привыкли к этому полю, но я не думаю, что вообще об этом нужно говорить. Игра здесь - не только для нас, но и вообще для любой команды будет очень тяжелой.