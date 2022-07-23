Шалимов извиняется перед болельщиками

В матче второго тура чемпионата российской Премьер-лиги «Урал» снова потерпел поражение - после 0:2 от ЦСКА последовало 0:3 от новичка РПЛ «Оренбурга». Таким образом, после двух туров у «Урала» нет не только очков, но и хотя бы забитых голов. Наставник клуба, Игорь Шалимов, принес свои извинения поклонникам «Урала».

- Хочется извиниться перед болельщиками, это смотрелось печально. Сделали очень много сегодня, чтобы проиграть. Ну и «Оренбург», соответственно, сделал много, чтобы выиграть, - цитирует Шалимова пресс-служба клуба.

В следующем туре «Урал» примет дома «Краснодар», игра состоится 29 июля.