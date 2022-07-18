Панюков рассказал, почему не заключил контракт с «Факелом»

Нападающий Андрей Панюков ответил на вопрос о своём будущем.

«Почему не удалось заключить контракт после просмотра в «Факеле»? Не сошлись по условиям», — приводит слова Панюкова «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что у него имеются предложения из РПЛ, но он пока еще не определился с новым клубом. Игрок заявил, что не собирается рассматривать вариант с возвращением в «Урал», если от них поступит предложение.

27-летний Панюков покинул екатеринбургский клуб после окончания минувшего сезона РПЛ на правах свободного агента. Вторую часть сезона игрок провел в казахстанском «Кызыл-Жаре» на правах аренды.