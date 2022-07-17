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Чухлов: «Урал» — хороший вариант для Оздоева

17 Июля 2022 • 18:13 Комментировать
Оренбург
...
Урал
23.07 17:30

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказался о возможном переходе полузащитника Магомеда Оздоева в «Урал».

«Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что после ухода из «Зенита» многие футболисты возвращаются к прежнему уровню в «Урале». Президент клуба Григорий Иванов адекватный человек. Много денег Оздоеву не дадут, но клуб очень требовательный.

Магомед Оздоев покинул «Зенит» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Урале».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Магомед Оздоев Борис Чухлов
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