Чухлов: «Урал» — хороший вариант для Оздоева

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов высказался о возможном переходе полузащитника Магомеда Оздоева в «Урал».

«Если Магомед хочет доказать всем, что он еще хороший футболист и у него еще есть амбиции — то ему, думаю, следует соглашаться на предложение «Урала», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что после ухода из «Зенита» многие футболисты возвращаются к прежнему уровню в «Урале». Президент клуба Григорий Иванов адекватный человек. Много денег Оздоеву не дадут, но клуб очень требовательный.

Магомед Оздоев покинул «Зенит» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Урале».