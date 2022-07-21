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Губернатор Оренбургской области провёл встречу с футболистами «Оренбурга»

21 Июля 2022 • 17:49 Комментировать
Оренбург
...
Урал
23.07 17:30

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провёл встречу с представителями футбольного клуба «Оренбург».

«Несмотря на сложности, тренерский состав и костяк команды сохранены, состав активно пополняется новыми игроками. Сейчас совместно с руководством клуба разрабатываем проект «Футбольной Академии», — приводит слова Паслера официальный сайт клуба.

Губернатор сообщил, что для будущего объекта уже выделен земельный участок.

«Оренбург» после возвращения в Российскую премьер-лиги уступил в матче первого тура «Крыльям Советов» со счетом 2:4. Следующую встречу клуб проведет дома против «Урала», игра пройдет 23 июля в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Паслер Оренбург РПЛ
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