Сычевой - лучший игрок матча «Оренбурга» с «Уралом»

Уже во втором туре российского чемпионата Премьер-лиги был оформлен первый хет-трик сезона - нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил три мяча в ворота «Урала» и обеспечил своей команде победу с крупным счетом. Именно Сычевой, разумеется, был признан лучшим игроком матча. Стоит отметить, что в прошедшем матче Сычевой появился на поле на замену - он вышел на игру лишь в перерыве.

В следующем, третьем туре российской Премьер-лиги «Оренбургу» предстоит визит в Москву на матч со «Спартаком», он состоится 31 июля. «Оренбург», напомним, является новичком высшей лиги, в прошлом году команда выступала в ФНЛ.