Бевеев: «До удаления всё шло нормально»

В матче второго тура чемпионата российской Премьер-лиги «Урал» снова потерпел поражение - после 0:2 от ЦСКА последовало 0:3 от новичка РПЛ «Оренбурга». Таким образом, после двух туров у «Урала» нет не только очков, но и хотя бы забитых голов. Защитник «Урала» Мингиян Бевеев поделился своим мнением о причинах поражения команды.

- Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления Гогличидзе сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили, - цитирует игрока пресс-служба клуба.

В следующем туре «Урал» примет дома «Краснодар», игра состоится 29 июля.