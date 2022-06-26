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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» подтвердили переход Оганесяна

26 Июня 2022 • 14:37 Комментировать
Оренбург
...
Урал
23.07 17:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна на правах аренды.

«Да, ведутся переговоры с «Оренбургом. С клубом согласованы условия контракта. Осталось, чтобы игрок приехал», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний Оганесян выступал в ФНЛ за «Спартак-2». В 35 проведённых матчах футболист забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что руководство московского клуба решило закрыть вторую команду для сокращения расходов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» сумел выйти в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Уфу» (4:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Спартак-2 Степан Оганесян
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ОРЕНБУРГ УРАЛ
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