В «Оренбурге» подтвердили переход Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна на правах аренды.

«Да, ведутся переговоры с «Оренбургом. С клубом согласованы условия контракта. Осталось, чтобы игрок приехал», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний Оганесян выступал в ФНЛ за «Спартак-2». В 35 проведённых матчах футболист забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.

Ранее стало известно о том, что руководство московского клуба решило закрыть вторую команду для сокращения расходов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Оренбург» сумел выйти в РПЛ, одолев по сумме двух стыковых матчей «Уфу» (4:3).