Личка: «Не хочу, чтобы футболисты на поле меняли философию нашей игры»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Неделю назад вы обещали, что игра в первом туре будет открытой, и команды забили шесть голов на двоих. Какой будет сегодняшняя игра?

- Сегодняшняя игра? Хотелось бы набрать какие-то очки, поэтому я не хочу, чтобы футболисты на поле меняли философию нашей игры. Это значит, что будем пробовать играть с мячом и атаковать. Понятно, у нас во втором тайме и с начала игры мы пропустили три гола против Самары. Поэтому мы обращали внимание в эту неделю на перехваты мяча соперника и чтобы побыстрее переходить в оборонительные построения. Мы знаем, что соперник, «Урал», игроки с опытом у этой команды. Но я верю, что сегодня мы будем лучше соперника на один гол ил два, хотелось бы. Это желание.