Тарханов упрекнул Шалимова в ошибке

В матче второго тура чемпионата российской Премьер-лиги «Урал» снова потерпел поражение - после 0:2 от ЦСКА последовало 0:3 от новичка РПЛ «Оренбурга». Таким образом, после двух туров у «Урала» нет не только очков, но и хотя бы забитых голов. Известный эксперт Александр Тарханов считает, что наставник «Урала» допустил ошибку во втором тайме, и она дорого обошлась команде.

- Не знаю, почему Игорь Шалимов так рано поменял Эрика Бикфалви. Возможно, он получил травму. Эрик — лидер, он помог бы в меньшинстве, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Урал» примет дома «Краснодар», игра состоится 29 июля.