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«Оренбург» за тайм разгромил «Урал» благодаря хет-трику Сычевого

23 Июля 2022 • 19:30 Комментировать
Оренбург
3:0
Урал
окончен

Новичок чемпионата России «Оренбург» сумел разгромить екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0. Все три гола в составе хозяев забил Владимир Сычевой, выйдя на поле в начале второго тайма.

Протокол игры  
Оренбург3:0Урал
(1:0) Сычевой Владимир46'  
(2:0) Сычевой Владимир67'  
(3:0) Сычевой Владимир77'  
Гошев ЕвгенийМалых АндрейСиваков МихаилХотулёв ДанилаЭктов АлександрКапленко КириллКовалёв Юрий 63' (Гурциев Батраз ( 63') Полуяхтов Владимир 46' (Сычевой Владимир ( 46') Башич Иван 83' (Титков Николай ( 83'  89') Оганесян Степан 63' (Марин Джимми ( 63') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич  82' 83' (Brian Mansilla ( 83')
Запасные: Павловец АлександрКеняйкин АлексейСысуев НиколайПеченин КириллГойкович Ренато
Помазун ИльяЕгорычев Андрей  48'Кузьмичев ИванГерасимов АлексейГогличидзе Лео  36'Сунгатулин Фаниль 80' (Емельянов Роман ( 80') Гаджимурадов Рамазан 51' (Иллой-Айет Эммерсон ( 51') Мишкич Даниэль  19'Юшин Александр 39' (Бевеев Мингиян ( 39') Бикфалви Эрик 52' (Каштанов Алексей ( 52') Быковский Илья
Запасные: Ландаков ДмитрийЦулукидзе ЛукаЕвсеев АлексейЖелезнов Юрий
23 июля. Стадион "Газовик".

В минувшем сезоне «Оренбург» смог занять третью строчку во втором по силе дивизионе России. Такие результаты принесли команде путевку в плей-офф. За 38 туров команда смогла выиграть 23 встреч, а также расписала 5 ничейных исходов, что принесло в актив клуба 74 очка. Отставание от лидера составило всего 1 очко. Тем не менее, команда Марселя Лички смогла вернуть себе место в РПЛ. В контрольных матчах «Оренбург» выглядел весьма посредственно. Одолев на выезде «Газиантеп» (2:1), представитель чемпионата России уступил «Крылья Советов» (2:4), а сыграл вничью с «Динамо-Авто» (2:2).

«Урал» в прошлом чемпионате с огромным трудом удержался в элитном российском дивизионе. За 30 сыгранных матчей «шмели» смогли выиграть всего 8 матчей, а также добыли 9 ничейных исходов. Этого хватило, чтобы остаться в РПЛ на грядущий сезон. Стоит отметить, что отрыв от «Химок», которые играли в стыковых играх, составил всего 1 балл. При этом, команда была самой малорезультативной в лиге. В четырех контрольных встречах «шмели» всего дважды сыграли вничью – с «Акроном» и «Уфой». Первая встреча в новом сезоне чемпионата России принесла поражение от ЦСКА в Москве – 0:2.

Встреча в Оренбурге началась с небольшим опозданием, что несколько утомило болельщиков на трибунах, но совсем не смутило соперников, которые с первых минут ринулись в атаку. Уже на 14-й минуте встречи «шмели» едва больно не ужалили соперника. Гаджимурадов убежал от двоих правее центр и выкатывал снаряд на ближний угол вратарской. Туда врывался Бикфалви, который пробивал с правой ноги в падении, но Сиваков накрыл мяч, отбив его на угловой.

Острая игра провоцировала фола. Так, на 19-й минуте игры Мишкич после грубого подката в ноги Воробьеву получил желтую карточку. Тот же Воробьев спустя некоторое время собрал на себе еще и грубый фол со стороны Коновалова, что также увенчалось «горчичником» для футболиста «Урала». А на 36-й минуте встречи случилось непоправимое. Ковалев на скорости убежал от Гогличидзе, и тот руками, позабыв об осторожности, завалил соперника на газон, получив прямую красную карточку. За пять минут до конца тайма наставнику уральцев пришлось снимать с игры Юшина и выпускать Бевеева, поскольку второй тайм обещал стать жарким для обороны гостей.

В перерыве в составе хозяев произошла замена, и Сычевой вышел на поле вместо Полуяхтова. Волею судьбы уже на первой минуте после возобновления матча игрок открыл счет в матче. На грани офсайде убежал Сычевой под передачу Оганесяна со своей половины поля, сумев войти в штрафную через левый край. Далее игрок притормозил, несколько раз обыграл Кузьмичева, после чего покатил сферу в правый угол, мимо падающего на газон Помазуна – 1:0.

Шалимов на 51-й минуте игры пошел ва-банк, сменив в составе своего клуба Гаджимурадова на Эмерсона, но в середине тайма «Урал» пропустил второй. Причем снова отличился Сычевой. Владимир сумел подстроиться под передачу от Гурциева и ногой подкорректировал полет снаряда в рамку, оформил к 67-й минуте встречи дубль в ворота соперника.

Не успели гости оправиться от второй пощечины, как прилетела третья. Снова Гурциев в чужой штрафной взял на себя игру, но не смог обеспечить себе ударную позицию, поскольку наткнулся на ногу соперника и упал на газон. Мяч подхватил все тот же Сычевой. Владимир смог одним движением подхватить снаряд, а вторым направил его в перекладину, от которой мяч свалился за «ленточку» ворот Помазуна – 3:0.

На 82-й минуте игре уже и сам Дмитрий Воробьев за грубый подкат против Бевеева получил карточку желтого цвета, а уже через пару мгновений был заменен тренером на Мансилью. До конца поединка на поле появились Емельянов у «Урала» и Титков у «Оренбурга». Последний, к слову, даже успел схватить предупреждение. Тем не менее,  3:0 – тренерская победа Лички с хет-триком Сычевого.

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