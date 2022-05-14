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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков»

14 Мая 2022 • 16:20 Комментировать
Уфа
2:1
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович  подвёл итоги матча с «Уфой» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- На ваш взгляд, итог сегодняшнего матча закономерен?

- Думаю, да, после удаления у нас были маленькие шансы отыграться, мы просто не успел удержать счет и что-то больше сделать, попытались в концовке что-то сделать с этими длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас шансы еще были, а после - нет.

- Показалось, что  в первом тайме было тяжело не совсем высокорослым центральным защитникам справляться с Гамидом Агаларовым. Планировали ли усилить центр обороны в перерыве?

- Я не вспомню, чтобы у Агаларова был какой-то момент в первом тайме.

- Были подходы.

- А подходы были, это игра. Просто он создает проблемы в обороне. Подходы были, это так не делается.

- Команда теперь уже, если в регламенте не будет никаких изменений, тульский «Арсенал» покинет Премьер-лигу. Какие у вас мысли по этому поводу?

- Пока только что хочу принести извинения болельщикам тульским от себя и игроков. Дальше что будет, потом посмотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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