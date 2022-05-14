Кабутов: «Ещё есть шансы сохранить прописку, и мы всё для этого делаем, осталась одна игра, нужна победа»

Лучший футболист матча «Уфа» - «Арсенал» (2:1) Дмитрий Кабутов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Долгожданная победа сегодня добыта «Уфой». Насколько для вас и всей команды это важный результат?
- Очень важная победа. У нас еще есть шансы сохранить прописку, и мы все для этого делаем, осталась одна игра, нужна победа.
- Расскажите об эпизоде с голом. Как приняли решение подключиться к этой атаке?
- Я стараюсь всегда подключаться, здесь дошел мяч, пробил, забил.
- Чем-то удивили футболисты «Арсенала», действующие в атаке?
- Не сказал бы, что удивили. У нас было намного больше моментов. Я считаю, первый тайм должны были выигрывать, но получилось так, что волевая победа.