Руслан Агаларов прокомментировал возможный отъезд лучшего бомбардира чемпионата России в Европу

Отец Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал возможный переход сына в один из европейских клубов по завершению текущего сезона.

«Я уже много об этом говорил. Постоянно спрашивают. Кто-то говорил про АПЛ, конечно же, это приятно. Наверное, надо быть больше сконцентрированным на игре, на задачах команды. Лично мне никто не звонил», – заявил Руслан Агаларов в интервью «Чемпионату».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Гамид Агаларов провёл за «Уфу» 27 матчей, забив 18 голов (из них шесть – с пенальти). На текущий момент нападающий возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Дмитрия Полоза, занимающего вторую строчку, на пять точных ударов.