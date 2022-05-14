​Где смотреть матч «Уфа» - «Арсенал» Тула онлайн

Субботнюю программу 29-го тура чемпионата России будет открывать матч между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Уфа» и «Арсенал» располагаются в зоне прямого вылета, занимая соответственно предпоследнее и последнее места в таблице. Конечно, обе команды хотят спастись, поэтому в очном субботнем матче они будут играть на победу. При этом уфимцы не побеждали в РПЛ с начала апреля, а туляки – с декабря.