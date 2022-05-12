Газизов: «В «Уфе» с техническим спонсором всё нормально»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с техническим спонсором команды – Joma.

«У нас с техническим спонсором всё нормально. Он пока остаётся. Никаких уведомлений мы не получали. Сейчас считать что-то, что будет дальше, неправильно. Я просто констатирую факт», — сказал Газизов «Чемпионату».

Функционер добавил, что стороны сотрудничают уже на протяжении 8-9 лет и продолжат работать вместе и дальше.

Сегодня, 12 мая компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком». В организации объяснили это тем, что «красно-белые» не будут выступать в следующем сезоне в еврокубках. Компания Nike сотрудничала со «Спартаком» с 2005 года.