Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «В «Уфе» с техническим спонсором всё нормально»

12 Мая 2022 • 20:52 Комментировать (1)
Уфа
...
Арсенал Тула
14.05 14:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с техническим спонсором команды – Joma.

«У нас с техническим спонсором всё нормально. Он пока остаётся. Никаких уведомлений мы не получали. Сейчас считать что-то, что будет дальше, неправильно. Я просто констатирую факт», — сказал Газизов «Чемпионату».

Функционер добавил, что стороны сотрудничают уже на протяжении 8-9 лет и продолжат работать вместе и дальше.

Сегодня, 12 мая компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком». В организации объяснили это тем, что «красно-белые» не будут выступать в следующем сезоне в еврокубках. Компания Nike сотрудничала со «Спартаком» с 2005 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
21:03 · Россия. Премьер-лига
Глушаков признался, что родился на вокзале
20:52 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «В «Уфе» с техническим спонсором всё нормально» 1
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о решении не проводить летний сбор для сборной России: «Это логично, я не вижу смысла что-то проводить»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Самедов поддержал решение не проводить летние сборы национальной команды
19:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин подтвердил, что сборная России летом не будет проводить товарищеские матчи и сборы
19:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля объявил о трансфере футболиста в ЦСКА
19:00 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал о лучшем моменте «Зенита» в текущем сезоне
18:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи подтвердил трансфер футболиста в ЦСКА
18:25 · Россия. Премьер-лига
Шунин пожелал, чтобы Шварц остался в «Динамо»
18:13 · Кубок России
Захарян о финале Кубка со «Спартаком»: «Будет трудно, но нас ждёт интересная игра»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Кайрата» высказался о будущем Алипа в «Зените» 2
16:02 · Россия. Премьер-лига
Назван комментатор матча «Спартак» - «Зенит»
15:58 · Кубок России
Петровский: «Енисей» сыграл в открытый футбол и запомнился всем»
15:48 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, кто будет поставщиком формы на следующий сезон 4
15:42 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Не понимаю, почему в «Локомотиве» работает Цорн» 1
Все новости
Рекомендуем