Булыкин назвал лучшего игрока РПЛ

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин выбрал лучшего игрока РПЛ в текущем сезоне.

«Выбрал бы Гамида Агаларова из «Уфы». Он очень хорошо проявил себя в этом сезоне, на данный момент является лучшим бомбардиром Премьер-лиги», – приводит слова Булыкина «Комсомольская Правда».

По мнению бывшего футболиста, Агаларову намного сложнее, ведь он выступает за клуб, который борется за выживание. Булыкин считает, что у нападающего «Уфы» имеются все шансы для игры в сильной команде.

21-летний форвард принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, отправил в сетку 18 мячей и отдал 1 голевую передачу в текущем сезоне.