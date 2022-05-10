Газизов прокомментировал возможную замену Хачатурянца на Айдамирова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что девять клубов поддержали кандидатуру Ахмеда Айдамирова на должность президента РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий руководитель лиги Ашот Хачатурянц может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

Газизов отказался давать комментарии по этому поводу, посчитав их неуместными, учитывая, что на данный момент президентом является Хачатурянц.

«Я не буду это комментировать. У нас есть президент лиги, поэтому было бы неправильно что-то говорить на эту тему», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».