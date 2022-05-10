Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов прокомментировал возможную замену Хачатурянца на Айдамирова

10 Мая 2022 • 11:34 Комментировать
Уфа
...
Арсенал Тула
14.05 14:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что девять клубов поддержали кандидатуру Ахмеда Айдамирова на должность президента РПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий руководитель лиги Ашот Хачатурянц может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

Газизов отказался давать комментарии по этому поводу, посчитав их неуместными, учитывая, что на данный момент президентом является Хачатурянц.

«Я не буду это комментировать. У нас есть президент лиги, поэтому было бы неправильно что-то говорить на эту тему», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Ахмед Айдамиров Шамиль Газизов Ашот Хачатурянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
11:45 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, когда вернётся в состав «Локомотива»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Карасёв рассказал о финансовых трудностях после отстранения от еврокубков
11:34 · Россия. Премьер-лига
Газизов прокомментировал возможную замену Хачатурянца на Айдамирова
11:31 · Кубок России
Экс-тренер «Динамо»: «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России
11:22 · Россия. Премьер-лига
Терехов: «С «Нижним Новгородом» будет сложнее, чем с ЦСКА»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Федотове: «В «Спартаке» все обречены на провал»
10:48 · Кубок России
Сычёв назвал фаворитов Кубка России
10:43 · Кубок России
Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо»
10:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» намерен продлить контракт с Рыбусом
09:40 · Кубок России
Кавазашвили: Не уважаю тренеров, которые ставят на Кубок вторые составы
09:32 · Россия. ФНЛ
Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ
09:15 · Россия. Премьер-лига
Рэпер Егор Крид может записать гимн для московского «Динамо»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Думаю, что Березуцкие смогут вырасти в хороших специалистов
09 Мая
22:55 · Кубок России
Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России
22:15 · Россия. Премьер-лига
Малком, Клаудиньо, Алберто и Дуглас останутся в «Зените», на Вендела и Барриоса интерес в Европе
Все новости
Рекомендуем