Газизов: «Агаларов — лучший нападающий России!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру нападающего команды Гамида Агаларова в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1).

Газизов назвал форварда уфимского клуба лучшим нападающим России, а также поздравил всех болельщиков команды с тем, что в системе клуба вырос такой футболист.

«Он провёл очень хорошую игру и забил, как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятёрку», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Этот мяч стал для Агаларова 19-м в текущем розыгрыше РПЛ. Форвард по-прежнему лидирует в гонке лучших бомбардирова лиги, опережая ближайшего преследователя Дмитрия Полоза из «Ростова» на шесть голов.

После этой победы «Уфа» сравнялась с «Уралом», который располагается в зоне стыковых матчей. У обоих клубов теперь по 27 набранных очков.