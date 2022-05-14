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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: «Агаларов — лучший нападающий России!»

14 Мая 2022 • 16:55 Комментировать
Уфа
2:1
Арсенал Тула
окончен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру нападающего команды Гамида Агаларова в матче 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:1).

Газизов назвал форварда уфимского клуба лучшим нападающим России, а также поздравил всех болельщиков команды с тем, что в системе клуба вырос такой футболист.

«Он провёл очень хорошую игру и забил, как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятёрку», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Этот мяч стал для Агаларова 19-м в текущем розыгрыше РПЛ. Форвард по-прежнему лидирует в гонке лучших бомбардирова лиги, опережая ближайшего преследователя Дмитрия Полоза из «Ростова» на шесть голов.  

После этой победы «Уфа» сравнялась с «Уралом», который располагается в зоне стыковых матчей. У обоих клубов теперь по 27 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Гамид Агаларов
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окончен Уфа 2:1 Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
Идет 60 минута Ростов 2:0 Химки 1.92 3.45 4.40
Идет 61 минута Локомотив Москва 1:3 Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
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