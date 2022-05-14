Финита ля комедия Божовича: Агаларов и «Уфа» отправили «Арсенал» в ФНЛ с последнего места

В битве за выживание сошлись находившиеся в зоне вылета «Уфа» и «Арсенал».

В прошлом сезоне матч «Уфа» – «Арсенал» стал одним из самых запоминающихся. Он прошёл в последнем туре и был перенесён на три часа вперёд из-за жары в столице Башкортостана. Уже зная, что «Ротор» упустил на выезде победу над «Рубином», «Уфа» и «Арсенал» понимали, что вдвоём останутся в Премьер-лиге, если только тульская команда, которая не вылетела бы всё равно, не выиграла бы ту очную встречу. Так и получилось – «Уфа» победила 2:1.

В текущем сезоне две эти команды снова погрязли в низшей части таблицы. К развязке чемпионата они подходили на двух последних местах. Поражение в матче предпоследнего тура было противопоказано им обеим – неудачник очного матча лишался бы всех спортивных шансов на спасение, оставались бы только кабинетные. Кто его знает, вдруг лигу всё-таки расширят, и будет объявлено, что не вылетает вообще никто. Поживем – увидим.

«Уфа» активнее провела первый тайм, но не смогла его выиграть, хотя открыла счёт на тринадцатой минуте. Были скидки затылком от Агаларова и Касинтуры, после чего набежавший в районе правой штанги Кабутов низом поразил цель (1:0). Потом Ткачёв был заменён из-за травмы плеча, и вышедший на поле Эванс Кангва начал ответную голевую атаку отбором на левом фланге. Получив передачу слева от брата, Кингс, казалось, небрежно скинул мяч вправо Маркову, но затем откликнулся на ответный пас в касание, и эта невольная стеночка трансформировалась в гол – Кингс тоже одним касанием замкнул футбольный снаряд в сетку (1:1).

Уфимцы очень хотели ещё раз выйти вперёд до перерыва и прилагали к этому старания, давя на чужую оборону. Возникали ситуации, когда мяч беспорядочно метался по штрафной гостей, не прокладывая себе путь за ленточку. На 43-й минуте Журавлёв подкинул круглого с левой стороны, Агаларов подсёк его головой мимо Левашова, но створ защитил Степанов, совершивший вынос с линии ворот. Видеоассистенты Мешкова подтвердили, что пересечения ленточки мячом не произошло.

В начале второго тайма игру вела также «Уфа», но усилий впереди Агаларова, Кротова и Камилова не хватало. Далее хозяева взяли некую паузу, однако «арсенальцам» в этот период изобрести остроту не удалось. Эванс Кангва вообще удалился за вторую жёлтую карточку возле чужой штрафной. Отдышавшись, уфимцы предприняли новое наступление и на этот раз додавили соперника. Если Ортис вторым этажом не переиграл Левашова, то спустя минуту Агаларов на дальней штанге смачно замкнул прострел справа от Кротова, забив 19-й личный гол в чемпионате (2:1).

Беззубо проявили себя гости в атаке на последних минутах. Да, они были вдесятером, но когда решается вопрос, вылетишь ты или нет, можно было включить все внутренние резервы. Ничья оставляла бы для «Арсенала» мизерные шансы на спасение от вылета, но увы. «Уфа» спокойно отоборонялась, набрала 27 очков и сравнялась в этом плане с «Уралом», который в воскресенье встретится с «Рубином». Подопечные Алексея Стукалова в последнем туре схлестнутся, возможно, в прямом очном матче за выживание с тем же «Рубином».

Что касается «Арсенала», то он обеспечил себе последнее место и вылет из Премьер-лиги. Миодраг Божович два года назад привёл к несохранению прописки «Крылья Советов», а теперь – тульскую команду. «Уфа» прервала серию из пяти матчей без побед, а «Арсенал» не выигрывает в РПЛ уже на протяжении двенадцати встреч, с декабря прошлого года. Интересно, что год назад «Уфа» тоже обыграла дома «Арсенал» со счётом 2:1, но тогда, напомним, это устроило всех, кроме «Ротора».

Кирилл Иванцов