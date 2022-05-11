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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев может продолжить карьеру в чемпионате Турции

11 Мая 2022 • 13:50 Комментировать
Уфа
...
Арсенал Тула
14.05 14:00

Бывший защитник «Ростова», «Зенита», «Сочи» и тульского «Арсенала» может продолжить карьеру в турецком клубе, сообщает Metaratings.

Напомним, в апреле нынешнего года 30-летний футболист разорвал контракт с «Арсеналом» и в настоящее время находится без работы.

По информации источника, Новосельцев считает переезд в Турцию приоритетным для себя вариантом, несмотря на то, что имеет предложения от российских клубов. Окончательное решение о своём будущем защитник примет ближе к концу мая.

В текущем сезон Новосельцев провёл в составе «Арсенала» 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Новосельцев Арсенал Тула
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