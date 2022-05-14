Стукалов: «В конце матча поседел я в очередной раз»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня «Уфа» показала не только результат, но и красивую игру, были передачи в одно-два касания. Как вы считаете, что мешает команде вот так играть в каждом матче?

- Мы и до этого неплохо играли. У нас есть ролик, где все незабитые моменты сезона. Если мы говорим, я где-то читал статистику, что мы после «Спартака» вторые по нереализации голевых моментов. Мы до этого создавали. Понятно, что сегодня была игра за выживание. И у нас, и у Тулы был только один шанс. Мы не думали о том, что будет завтра или послезавтра, а только об этой игре. Я благодарен футболистам, они выполняли установку, хотя в конце поседел я в очередной раз. Можно было спокойно довести, но, видимо, мы еще такие молодые да ранние, поэтому результатом и содержанием доволен. Всех с победой поздравляю.