Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов: «В конце матча поседел я в очередной раз»

14 Мая 2022 • 16:14 Комментировать
Уфа
2:1
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня «Уфа» показала не только результат, но и красивую игру, были передачи в одно-два касания. Как вы считаете, что мешает команде вот так играть в каждом матче?

- Мы и до этого неплохо играли. У нас есть ролик, где все незабитые моменты сезона. Если мы говорим, я где-то читал статистику, что мы после «Спартака» вторые по нереализации голевых моментов. Мы до этого создавали. Понятно, что сегодня была игра за выживание. И у нас, и у Тулы был только один шанс. Мы не думали о том, что будет завтра или послезавтра, а только об этой игре. Я благодарен футболистам, они выполняли установку, хотя в конце поседел я в очередной раз. Можно было спокойно довести, но, видимо, мы еще такие молодые да ранние, поэтому результатом и содержанием доволен. Всех с победой поздравляю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Уфа 2:1 Арсенал Тула 2.07 3.25 4.00
14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
16:20 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «В конце матча поседел я в очередной раз»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кабутов: «Ещё есть шансы сохранить прописку, и мы всё для этого делаем, осталась одна игра, нужна победа»
16:01 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел в ФНЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» — «Химки»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» Москва — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агаларов забил 19-й мяч в сезоне
15:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я против перехода в Азию»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок тульского «Арсенала» Ткачёв получил травму в первом тайме матча против «Уфы»
14:29 · Россия. Премьер-лига
Дюков выразил поддержку президенту РПЛ Хачатурянцу
14:02 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: Не представляю, как можно перейти в другую ассоциацию
13:52 · Россия. Премьер-лига
Дюков: РПЛ не собирается возвращаться к системе «весна-осень»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Спартак» обязательно захочет отомстить «Зениту» за 1:7
13:43 · Россия. Премьер-лига
Олег Терёхин: Победа в нынешней ситуации для «Динамо» нужнее, чем для «Локомотива» эксклюзив
13:40 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем