Отец Гамида Агаларова высказался о голе сына в ворота «Арсенала»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал победу уфимцев над «Арсеналом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Отметим, что на счету Гамида Агаларова победный мяч в этой встрече.

«Очень рад, что Гамид забил, нападающие должны забивать. Следующий матч будет не менее важным, расслабляться пока рано», — приводит слова Агаларова «Спорт-Экспресс».

За один тур до конца чемпионата «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, имея равное количество очков (по 27) с идущим 14-м «Уралом». Однако екатеринбуржцы провели на одну игру меньше. Свой следующий матч подопечные Алексея Стукалова проведут 21 мая против «Рубина».