Геркус назвал виновных в вылете «Арсенала» из РПЛ

Тульский «Арсенал», потерпев поражение от «Уфы» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата России, досрочно вылетел из Премьер-лиги в ФНЛ.

Своим мнением о неудаче «оружейников» поделился экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус. Он назвал главных виновников вылета туляков.

«Виновато руководство клуба, формировавшее команду и управлявшее клубом. А также главный тренер и сами игроки», - цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».

После 29 сыгранных туров «Арсенал» с 23 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Идущая 15-й «Уфа» опережает туляков на четыре балла.