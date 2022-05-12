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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смольников пока не принял решения о своём будущем

12 Мая 2022 • 11:40 Комментировать
Уфа
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Арсенал Тула
14.05 14:00

Защитник «Арсенала» Игорь Смольников, чей контракт с тульским клубом истекает летом нынешнего года, не планирует завершать игровую карьеру по окончании текущего сезона, сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний футболист примет решение о своём будущем летом нынешнего года. Многое будет зависеть от того, сможет ли тульский клуб сохранить прописку в РПЛ.  

За два тура до конца турнира туляки располагаются на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка. 

В текущем сезоне Смольников провёл в составе «Арсенала» 25 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Ранее он также защищал цвета «Зенита» и «Краснодара».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Смольников Арсенал Тула
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