Смольников пока не принял решения о своём будущем

Защитник «Арсенала» Игорь Смольников, чей контракт с тульским клубом истекает летом нынешнего года, не планирует завершать игровую карьеру по окончании текущего сезона, сообщает Metaratings.

По информации источника, 33-летний футболист примет решение о своём будущем летом нынешнего года. Многое будет зависеть от того, сможет ли тульский клуб сохранить прописку в РПЛ.

За два тура до конца турнира туляки располагаются на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

В текущем сезоне Смольников провёл в составе «Арсенала» 25 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Ранее он также защищал цвета «Зенита» и «Краснодара».