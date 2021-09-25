Теперь Семак судей не обвинит: «Зенит» дожал «Крылья Советов» за счёт пенальти имени Дзюбы

Неоднократный чемпион России экзаменовал в Петербурге действующего победителя ФНЛ.

Временно отрёкшийся от сборной Дзюба попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». И было бы удивительно, если бы он туда не попал, ведь в прошлом матче Артём оформил дубль в Казани. Бразильскому квартету питерцев Дуглас Сантос – Клаудиньо – Вендел – Малком тоже нашлись позиции на поле с первых минут. А вот Азмун, не летавший на матч с «Рубином» из-за какого-то воспаления, оказался в числе запасных.

Перед отчётным матчем хорошие вести для «Зенита» пришли из «Химок», где сыграл вничью «Локомотив». Таким образом, потенциальная победа над «Крыльями» вознесла бы питерцев над «путейцами» на расстояние уже шести очков. Что касается самарцев, то их тоже не должна была огорчить ничья в Химках. Команда Игоря Осинькина постепенно адаптируется в РПЛ, а в Кубке России три дня назад она разгромила ногинское «Знамя» с рекордным для этого турнира счётом 10:0.

Главный тренер волжан выражал на бровке недовольство тем, как его команда начала матч. «Крыльям» приходилось низко обороняться, и они забыли о своём фирменном задорном футболе. «Зенит», как обычно, постепенно поддавливал своего соперника, тогда как у гостей хромал переход в фазу атаки. И тем ценнее гол Зиньковского, который он провёл на четырнадцатой минуте. Разобравшись возле чужой штрафной, новоиспечённый сборник длинным низовым ударом послал мяч в левый угол, Крицюк не достал (0:1).

От быстрой ответки «Крылья» были спасены Ломаевым и штангой. Вратарь отразил удар Клаудиньо с близкой дистанции с левого полуфланга, а попытку Малкома принял на себя каркас ворот. Петербуржцы продолжали планомерно давить, а оборона визитёров явно не смотрелась непроходимой. Поэтому не стало откровением, что за десять минут до конца основного времени тайма Дзюба легко на подаче углового продавил Чернова и головой послал мяч в правый угол рикошетом от газона мимо растерявшегося Ломаева (1:1).

«Крыльям» удалось не рассыпаться и не поплыть, иначе поражение было бы для них неминуемо.«Зенит» умеет дожимать дающих слабину противников в чемпионате, а тут самарцы сдаваться не собирались. Во втором тайме хозяева по-прежнему владели большим территориальным преимуществом, но подбираться к чужим воротам у них получалось хуже. Ломаев справился с плотным ударом Вендела, а Крицюку пришлось трудиться, вытаскивая из-под перекладины выстрел Вендела, а потом ещё и дистанционный удар Зеффана. Но выстоять до конца гости всё-таки не смогли. Семак готовился вырвать победу за счёт выхода на замену Азмуна, но находившиеся на поле игроки его опередили.

На 78-й минуте Дзюба расставился в чужой штрафной и довольно картинно рухнул назад. Судья быстро указал на одиннадцатиметровую отметку, это был Мешков. Видеоповтор он не смотрел. На повторах трансляции просматривался не самый сильный удар Дзюбе по ноге от Солдатенкова, но Артём, кажется, мог устоять. В общем, этот пенальти не левый, но вроде не такой уж стопроцентный. Дзюба во избежание неприятных сюрпризов не стал подходить к точке, а сделал это Сутормин. Разведя мяч и вратаря по разным углам, именно он принёс «Зениту» дополнительные два очка, потому что иначе у него была бы ничья (2:1). В компенсированное время, правда, волжане могли забить ответный гол, однако Крицюк справился с ударом Цыпченко в упор.

«Крылья» показали в Петербурге характер, но питерский клуб всё равно одержал волевую победу. Так же было и в прошлом матче этих команд на «Газпром Арене» в июне 2020 года, после которого состоялась отставка Миодрага Божовича. В том случае Дзюба оформил дубль с пенальти, а теперь забил после подачи углового и заработал решающий одиннадцатиметровый. «Зенит», естественно, остаётся во главе таблицы. Он отрывается от «Локомотива» на шесть очков при равном количестве матчей. «Динамо» по потерянным отстаёт от питерцев на четыре и играет в воскресенье с «Рубином».

Кирилл Иванцов