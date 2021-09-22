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Премьер-лига

​Семак прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную

22 Сентября 2021 • 14:55 Комментировать (2)
Зенит
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Крылья Советов
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25.09 16:30

Артём Дзюба попал в расширенный список сборной России, но на следующий же день объявил об отказе от вызова. Футболист «Зенита» аргументировал это своим нахождением не в лучшей форме.

Ситуацию прокомментировал рулевой «Зенита» Сергей Семак, чьи слова были приведены на страницах официального сайта питерского клуба.

«Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он - взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как», - поделился своим мнением наставник «сине-бело-голубых».

Артём Дзюба открыл счёт своим голам в этом сезоне только в минувший понедельник. Форвард дважды расписался в воротах «Рубина» после девяти подряд «сухих» игр. «Зенит» этот матч выиграл в Казани со счётом 3:1.

Ближайшую игру «Зенит» проведёт 25 сентября против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Шнур
22 Сентября 2021 в 15:05
Уверен, что Семак ему и подсказал
KLINSMANN
22 Сентября 2021 в 15:21
грит подём лучше по девкам в этот день, нафиг тебе эта сборная)
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