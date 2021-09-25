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Дзюба: В вопросе сборной России поставлено двоеточие

25 Сентября 2021 • 18:41 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) Артём Дзюба поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы второй матч кряду лучший игрок, но вот сегодня  тяжелая игра для вашей команды получилась. Можно ли вообще перед матчем было такое себе представить, что придется «на зубах» выцарапывать эту победу?

- Мы, честно говоря, предполагали, что будет тяжелый матч. «Крылья Советов» только «Локомотиву» в гостях уступили. Очень хорошая команда, сбалансированная, они перекрыли практически всё сзади, очень организованно откатывались, поэтому очень интересный матч. Нам нужно закаляться, чтобы такие матчи вырывать. Это такой хороший победный дух вырабатывается в таких матчах, когда не все получается, соперник хорошо смотрится. Это очень важно для команды, поэтому идем дальше. Очень рады, что переломили матч.

- Очень хорошая неделя для вас, три мяча в двух матчах. Сборная и Артём Дзюба - это история с продолжением или история, в которой поставлена точка?

- Пока не знаю, двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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