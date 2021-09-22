​Азмун пока не тренируется в общей группе

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу состояния футболистов команды, у которых имеются проблемы со здоровьем. Слова специалиста были приведены на официальном сайте питерцев.

Форвард Сердар Азмун пока занимается не в общей группе, а индивидуально. Индивидуальные занятия начинает и защитник Деян Ловрен.

Вячеслав Караваев в четверг пройдёт обследование, по итогам которого он должен возобновить занятия на поле. А вот Магомед Оздоев пока находится дальше всех от возвращения в основную обойму.

25 сентября «Зенит» сыграет дома против «Крыльев Советов» в очередном туре РПЛ.