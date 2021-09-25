Семак: «Азмун только один день тренировался в общей группе, к сожалению, он не готов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- На данный момент у нас есть игроки в распоряжении, кто готов играть. По совокупности всех составляющих вышел тот же состав.

- Что касается состояния травмированных футболистов, Сердар Азмун уже в заявке на игру, он здесь с командой. Насколько вероятно его появление на поле сегодня?

- Он может выйти, только один день тренировался в общей группе. К сожалению, он не готов, но надеемся, что он сегодня выйдет и какое-то игровое время получит.

- Что касается Вячеслава Караваева, вы на неделе говорили, что он отправится на медицинское обследование, после чего станет понятно, что с ним. Что с ним?

- К сожалению, улучшение есть, но оно не настолько хорошее, чтобы видеть его в общей группе. На данный момент нам не приходится рассчитывать на Славу, скорее всего, в ближайшее время тоже.