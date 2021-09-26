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Премьер-лига

Вратарь «Крыльев Советов» - о пенальти на Дзюбе: «Ну такое…»

26 Сентября 2021 • 09:20 Комментировать (1)
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался для клубной пресс-службы по поводу матча против «Зенита», в котором самарцы проиграли на выезде со счётом 1:2.

Поражение в Санкт-Петербурге Ломаев назвал самым обидным в этом сезоне. По мнению вратаря, «крылышкам» в прошедшей игре не хватило завершения атак. Высказался футболист и по поводу пенальти, который заработал форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«Мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошёл VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не стопроцентное, мягко говоря, решение», - поделился своими мыслями Ломаев.

В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» будут играть в гостях у московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Артём Дзюба Иван Ломаев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id343572846
26 Сентября 2021 в 09:34
Пенальти конечно сомнительный, крыльям удачи...
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